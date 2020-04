Bibiana Fernández: "Llevo bien el confinamiento porque viví encerrada en un cuerpo que no me pertenecía"

"Llevo bien el confinamiento porque soy una mujer que está acostumbrada al confinamiento porque viví la infancia y la adolescencia confinada en un cuerpo que no me pertenecía. Después viví confinada en un régimen que tampoco me entendía. Cuando me hice adulta dejé de tener pareja y vivo en soledad. De todos modos y a pesar de que tengo una casa estupenda, la gente se cree que la casa viene con la felicidad y no es así, la felicidad la tienes que poner tú porque yo en la misma casa he sido inmensamente feliz e inmensamente desgraciada", ha explicado.