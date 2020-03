Carolina Marín pide al COI que se replantee su decisión: "Hay que aplazar estos Juegos Olímpicos"

Aunque el COI sigue dispuesto a que los Juegos Olímpicos de Japón se celebren este verano, muchos son los deportistas que han pedido que se aplacen al no poder entrenando ante la pandemia de coronavirus. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con Carolina Marín, campeona del mundo de bádminton, que se ha sumado a esta lucha: "No estoy entrenando nada por que no podemos salir a ningún sitio, solo hago lo que puedo en casa. Esto acaba de empezar y el COI va a tener que pensárselo otra vez porque el coronavirus cada vez se está expandiendo más. Estamos en una desigualdad entre los deportistas y deberían aplazarse porque muchos no podemos entrenar nuestras disciplinas deportivas", ha pedido la deportista de élite.