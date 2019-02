Casado: “Esa España que se manifiesta en Colón no debe votar desunida”

Con las elecciones generales a poco más de dos meses, Casado, líder del Partido Popular, ha pedido a sus votantes que se mantengan más unidos que nunca: "Hay que contar escaños y no votos y por la ley que tenemos en España hay partidos como Ciudadanos o VOX que el número de votos que puedan obtener no sirve para que Sánchez no vuelva a gobernar con los independentistas en España. Que esa España que se manifiesta en Colón unida no desuna el voto, porque desde que el centro derecha ha desunido el voto, España está más desunida".