El pasado viernes, Isabel Pantoja volvía a subirse a un escenario y lo hacía ante un abarrotado WiZink Center en Madrid. El periodista Pepe del Real estuvo allí y ha contado cómo fue el recital: "Los problemas de sonido no dejaron que la cantante se luciese. Además, creo que Isabel no eligió el mejor repertorio y sus espectáculos suelen ser más espectaculares. En este hubo poco cambio de vestuario y no lució su habitual bata de cola".