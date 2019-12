Los consejos para ahorrar en la compra de Navidad: los productos que se pueden comprar antes y congelar

Los precios todavía no son prohibitivos, así que es momento de hacer la compra antes de la subida, que puede llegar al 40%.

Las recomendaciones de la experta: ¿Qué se puede congelar?

Una experta en seguridad alimentaria ha hablado de algunas de las recomendaciones para ahorrar en Navidad en lo referido al marisco. Una de las recomendaciones es congelar el producto, pero no todos pueden ser congelados.

Las gambas, nécoras y langostinos sí que podrían congelarse, mientras que almejas, berberechos, mejillones y percebes se recomienda no congelarlos, sobre todo si se han comprado vivos. Otra recomendación es comprar este marisco ultra congelado. Otra de las recomendaciones de esta experta es cocer los langostinos y gambas antes de congelarlos, además ha hablado del color negro que algunas cabezas muestran tras su congelación, pero dice que no habría problema en comerse eso ya que no es tóxico.