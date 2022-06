La hija de Belén Esteban "está como loca" con el nacimiento de su hermano, según Paloma García-Pelayo

Por otro lado, la periodista declara que según sus fuentes, el niño se podría llamar "Humberto". Jesús se encuentra con María José, pletórico de volver a ser padre, y según la colaboradora: "Andrea está como loca, según me dicen fuentes muy directas". En cuanto a si habrá comunicado o no por parte de la pareja, Pepe del Real confirma que finalmente no lo habrá. "Jesús no está contestando al teléfono, solo ha hablado con algunos miembros de su familia y con el director de la revista '¡Hola!'".