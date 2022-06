Joaquín Prat explica por qué Anabel y Yulen están "a años luz" de Violeta y Fabio

Beatriz Cortázar compara ambas relaciones: "Violeta y Fabio eran fuego y pasión, esto es una llamita, una brasita de una chimenea, nada". Por otra parte, la colaboradora comenta sobre Yulen: "Piensa que todos los elementos hacen que tenga que estar con Anabel, se está dejando llevar por lo que dice uno y lo que dice otro. Pero si esta es su forma de querer me parece muy frío". Lequio interviene tras el análisis de su compañera: "El problema no es que no diga que la quiere, el problema es que el cuerpo no muestra que la desea, el cuerpo no miente". Además, añade exasperado: "El romanticismo de esta pareja tiene menos pasión que esas películas alemanas que se ven en la televisión".