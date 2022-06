Isa Pantoja duda de los sentimientos de Yulen hacia Anabel: "Me choca que no vaya a más tras lo del edredón"

Joaquín Prat: "Creo que no está haciendo un papel, vamos es que debería ser un tipo tremendamente frío y casi diabólico"

Isa Pantoja: "Quiero pensar que no es así, es que tendría que haber planeado esto antes de entrar, coger a Anabel, hacerle ilusiones..."

Sobre los continuos cariños a Anabel: "Quiero pensar que no tiene nada que ver con que esté nominado o con que Kiko le haya dicho algo...".

Joaquín Prat e Isa Pantoja analizan la actitud que Yulen está teniendo con Anabel en 'Supervivientes'. La nominación sobre el concursante aceleró un 'edredoning' bajo la luna de Honduras, provocó un baño en la playa con cariñosos besos y ahora hablan de si existe amor. El presentador y la prima de la superviviente son claros: ¿Está todo forzado?

Los colaboradores ven con detalle un vídeo donde Yulen pregunta a Anabel: "¿No me amas?". La concursante le responde con cara extrañada: "No". Luego el concursante insiste: "¿Pero me quieres?". Aquí, Anabel aclara con el gesto extrañado. "Eh, sí, claro". Una conversación en la orilla que ha hecho saltar todas las alarmas.

Isa Pantoja: "Me choca que no vayan más allá"

Joaquín Prat analiza los últimos acercamientos entre los concursantes y comenta a Isa Pantoja sobre los sentimientos de Yulen: "Yo creo que no está haciendo un papel, ahora no sé si le conviene o piensa que le puede convenir dejarse llevar con tu prima". Tras decir esto, el presentador apunta: "Pero no creo, vamos es que debería ser un tipo tremendamente frío y casi diabólico".

Isa Pantoja se suma al discurso de su compañero: "Es que si es así, debería haber empezado a planear eso antes de entrar, coger a Anabel, hacerle ilusiones...". Al mismo tiempo, añade sobre las muestras de cariño en los últimos días: "Quiero pensar que no es así, que no tiene nada que ver con que esté nominado o con que Kiko le haya dicho algo...".