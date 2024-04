“ Nunca ha mostrado su arrepentimiento , la familia tenía fiel convicción de que no lo iba a hacer hoy, y así ha sido, hoy no lo ha referido, no lo ha mostrado. Han sido casi cuatro horas de declaración, ha tenido tiempo más que suficiente para intentar pedir perdón, para decir que no debería haber ocurrido lo que ocurrió y aun así, sigue sin mostrar ningún tipo de perdón hacia la familia”, aseguraba el abogado.

“Además, en un caso donde Daniel Sancho ha reconocido que es un descuartizador confeso… Entonces, entiendo que hay muchas cuestiones que me han generado una profunda inquietud, entre ellas, la presencia del cónsul en las sesiones del juicio oral es algo que no he visto nunca. Es algo que hubiera entendido en los primeros días del juicio, pero el hecho de que haya ido todos los días, es un mensaje implícito que no me gusta para nada”, confesaba Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta en ‘Así es la vida’.