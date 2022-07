Las imágenes inéditas de la despedida de Anabel y Yulen en Supervivientes: "Tengo ganas de empezar una nueva vida con él"

Estando sus caras muy cerca, Anabel habla a Yulen entre lágrimas: “ Me vas a esperar allí , como me ibas a esperar y vas a hablar con quién tienes que hablar , me quedo con todo lo que hablamos”. Tras decirse un te quiero, los concursantes se dan el último abrazo entre sollozos de Anabel.

Anabel, más tranquila, habla en exclusiva ante las cámaras: “Me he vuelto a reencontrar con él, segunda despedida, tengo sentimientos encontrados, me quedo con lo vivido, con todo lo que nos queda por vivir fuera, con las ganas que tengo de empezar esa vida con él”. Tras esto, habla sobre sus intenciones actuales en el concurso: “Voy a ser feliz todo lo que me queda, voy a lucharlo, sobre todo porque él también me lo ha pedido”.