Joaquín Prat, sobre los planes de futuro de Anabel con Yulen: "¡Pero si no han tenido una relación sexual completa!"

Tras ver las imágenes, el colaborador se muestra empático: “ Es inevitable que cuando pasas 24 horas dos meses de concurso plantees estas cosas, es precipitado, pero hay que entender el contexto, están en un mundo paralelo” . Asimismo, Marisa Martín Blázquez añade: “Lo curioso es la contradicción con Omar, como con él no quería formar una familia y ahora conoce a un chico en la isla y se empieza a plantear estas cosas a parte de despertarle la pasión” . A lo que Joaquín Prat responde exaltado: "¡Pero si no han tenido una relación sexual completa!".

Tras las palabras del presentador, Pepe del Real se une a la discusión aconsejando a Anabel Pantoja: “Lo mejor que puede hacer Anabel es pegarle una torta a mano abierta a su ex cuando vuelva”. Seguido de esto, Alessandro Lequio opina una vez más sobre la relación de los concursantes: “Anabel sabe lo que vende en televisión, está clarísimamente por interés con Yulen, por eso no está preocupada porque Yulen no tenga inquietudes”. Tras esto, Joaquín Prat finaliza el análisis afirmando que Anabel es "una de las personas más transparentes de la televisión” en respuesta a las palabras de Lequio.