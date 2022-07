Joaquín Prat se cansa de Anabel Pantoja: "Te llevas una pasta, no puedes estar todo el día con el drama"

"Ni Yulen ni mi prima ni nadie...", dice Anabel entre lágrimas a primera hora de la mañana. Marta Peñate, recién despertada y sin dar crédito, le dice a la concursante: " Estás todo el pu* día con el drama" . La Pantoja, sintiéndose dolida por el comentario, contesta: "Que sea tu cumple y no te felicite nadie de tu gente...". Una respuesta a la que Marta no quiso replicar y pasar página.

Joaquín Prat, tras ver el vídeo, confiesa su opinión: "No voy a repetir la frase, pero creo que Marta Peñate lo resume muy bien... está todo el put* día con el drama". Después, el presentador continúa: "¿Pero qué piensa Anabel?, ¿que no le van a hacer una fiesta de cumpleaños?, ¿que no va a recibir una sorpresa?, ¿que no se van a acordar de ella?".