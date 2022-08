Jesulín y Maria José Campanario celebran 20 años de casados: "No podríamos haber tenido mejor regalo para este aniversario que el bebé"

La odontóloga habla sobre la fuerza y estabilidad de su matrimonio: “ Hay éxitos y fracasos, maravillas y accidentes. Es la vida. Pero los dos hemos estado siempre al lado el uno del otro para cogernos de la mano y levantarnos”. Sumado a esto, María José reflexiona sobre su experiencia como madre: "Tuve a mi primera hija con veinticuatro años . El segundo, con veintiocho . Ahora me pilla en una etapa mucho más madura y mucho más serena. Ahora Jesús está mucho más tiempo en casa . Lo único que no hace es darle el pecho . Lo demás, entre los dos . Creo que yo he cambiado dos pañales. Casi todos los cambia él”.

Jesulín también se sincera: “Hubo momentos en los que yo, egoístamente, pude pensar: ‘Soy yo el que sale a trabajar’. Y uno se equivoca. Mi mujer me hizo cambiar de opinión y me ha abierto la mente”. Además de esto nos habla del primer encuentro de la pareja “Lo nuestro fue un flechazo en toda regla. Sabía que me aportaba algo que no había encontrado en otra persona. Le dije: ‘Acuérdate de esta cara, que nunca se te va a olvidar".