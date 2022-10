Ana Rosa, muy clara con Ana María Aldón: "Si no estás enamorada, puerta"

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' toma la palabra en directo para mandar un mensaje a Ana María Aldón después de la entrevista a Ortega Cano. La periodista le pide a la mujer del torero que se decida sobre si continúar o no la relación sentimental con su marido.

La frase que llegó a todos los rincones de España fue la que pronunció Ortega Cano en nuestro plató para reconquistar a su mujer: "Cariño, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!" . Ana Rosa, tras volver a visualizar las imágenes, confiesa: "Yo me he fijado y cuando lo dice, él hace un gesto como si fuese una gracieta".

Sin embargo, segundos después, Ana Rosa se pone seria para hablar del titular realmente importante que dejó durante la entrevista Ortega Cano: "Él dijo 'yo sigo enamorado de ella y creo que Ana María no está enamorada de mí" . Una sentencia que sorprendió a la presentadora y que es debatida con todo tipo de detalle por los colaboradores.

Ana Rosa, tras escuchar y entrevistar a Ortega Cano, le manda un contundente mensaje a Ana María Aldón: "Si no estás enamorada, yo lo digo de verdad, hay que buscar la felicidad. Si no estás enamorada de la persona y no estás contenta, puerta".