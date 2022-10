Rocío Flores, tras la entrevista de Olga Moreno: gestos en el coche e imágenes en redes sociales

Rocío Flores rompió su contrato con su representante al enterarse de que era la nueva pareja de Olga Moreno. Tal fue su decepción, que rompió todo tipo de relación con Agustín y no habla con la que fue su madrastra durante muchos años. Olga, consciente del enfado de Ro, fue clara ante Ana Rosa: "No hago daño a nadie, llevo un año y pico separada... no entiendo que ella haya dejado a Agustín, él se ha portado siempre muy bien con ella".