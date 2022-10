Olga Moreno, sobre el enfado de Rocío Flores: "No hago daño a nadie, llevo un año y pico separada"

"No entiendo que Rocío haya dejado a Agustín como representante. Él se ha portado muy bien con ella", sentencia Olga

Sobre Rocío, al ver que Olga inicia una relación con su representante: "Entiendo que a ella le cueste más trabajo digerirlo, después de lo que le pasó con el padre..."

"Nuestra relación ahora mismo no se encuentra en el mejor momento, pero yo sé que las cosas se van a arreglar. Ella me ama y yo la amo"

Olga Moreno analiza en el plató de 'El programa de Ana Rosa' la situación que atraviesa su familia desde que se produjera su ruptura con Antonio David. La entrevistada ha querido ser clara con su relación con Rocío Flores, confirma que hay un distanciamiento y es consciente de que todo se solucionará.

La entrevistada quiere aclarar cualquier tipo de duda de cómo se comunicó a la hija de Antonio David sobre la relación de Olga con Agustín Etienne: "Se dice que ella se enteró por la prensa, quiero decir que Rocío se ha enterado dos semanas antes de que yo hiciese la revista, se ha enterado antes que mi hija, antes que mi madre, mi familia y mis amigos". Además, aporta más datos: "Creí conveniente que tenía que enterarse ella y es lo único que Agustín me pidió, que se enterara Rocío, se ha hablado muchas cosas y no".

"Yo la llamé, no me cogió el teléfono y le mandé un mensaje; ahí está el mensaje", continúa declarando la entrevistada. Olga Moreno, por otro lado, da su opinión después de que Rocío Flores haya roto su relación profesional con Etienne: "No entiendo que lo haya dejado como representante. Agustín se ha portado muy bien con ella, una vez que yo se lo digo a Rocío, ella sigue haciendo y hablando sus cosas de trabajo con Agustín... entiendo que a ella le cueste más trabajo digerirlo, después de lo que le pasó con el padre".

En cuanto a un posible enfado de Rocío Flores con Agustín, Olga Moreno declara: "La gente que a mí me quiere y me ven feliz, ellos son felices. Ella debe estar feliz de ver cómo estoy ahora mismo". La entrevistada explica sobre Ro Flores que "nuestra relación ahora mismo no se encuentra en el mejor momento" y que ella "se ha enfadado conmigo, pero no es la primera vez, yo sé que mañana o pasado lo solucionaremos".