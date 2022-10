Ana María llegó a la estación de Atocha sin tener mucha información de lo que le había ocurrido a su hasta ahora marido. Nada más salir de la estación, Ana María escuchó la pregunta de la reportera: "José ha ido al hospital ahora, hace un rato, ¿te han informado al respecto? ¿Está todo bien?". La mujer de Ortega Cano, mostrando mucho nerviosismo, contesta: "No me preguntes nada porque no te voy a responder sobre eso".