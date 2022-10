Exclusiva| Ana María y Ortega Cano ya hablan de su divorcio: "Han puesto sobre la mesa los términos que quiere cada uno"

La periodista llega a plató con un auténtico bombazo: "Después de la entrevista de Ortega en este programa hay cierto cambio de actitud en la casa, el torero entiende que tiene que afrontar la situación tal y cómo es y no vivir en un mundo que ya no es posible...". "Puedo confirmar que hace muy pocos días el matrimonio Ortega Cano y Ana María Aldón se han sentado a hablar de la separación ", afirma ante toda la audiencia.

"Ha puesto sobre la mesa los posibles escenarios y los términos que cada uno quiere para llegar a formalizar el divorcio", matiza Sandra Aladro. Ante las preguntas de los colaboradores, la periodista reitera: "Estoy dando la noticia que ya se han sentado a hablar de la separación, es algo que no habían hecho hasta el momento. Ya es cuestión de tiempo que se pongan o no de acuerdo, pero ya han empezado a hablar, le han puesto nombre y el final está cada vez más cerca ".

Sandra Aladro continúa dando más detalles: "No puedo confirmar los términos de cada uno, pero lo han hablado entre ellos. Hasta donde yo puedo mojarme en este momento, creo que no va a haber grandes problemas para ponerse de acuerdo". Por último, ante la noticia de su compañera,, Alessandro Lequio desvela una anécdota sobre Ana María Aldón y sus ganas de independizarse: "Sé que hace poco fue a preguntar a gente, más o menos por donde vivo yo, y vio que no podía costeárselo, así que se quedó donde está con una convivencia amistosa....".