Arantxa del Sol: "La pareja de Ángel Cristo llamó a mi marido cuando me anunciaron como concursante de 'Supervivientes"

Arantxa del Sol asegura que lo está "pasando muy mal" después de volver de 'Supervivientes' y se sincera sobre Ángel Cristo

Visto en la parte para abonados de Mitele Plus de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Arantxa del Sol, en la parte para abonados de mitele Plus de 'Supervivientes: Conexión Honduras' contaba cómo está viviendo la vuelta de Honduras con todo lo que está pasando fuera y se ha sincerado sobre Ángel Cristo y la mala relación que tuvieron en parte del concurso.

"En el tramo final es cuando mejor me lo estaba pasando", aseguraba la ya exsuperviviente y, es que, afirmaba que se encontraba muy cómoda con su equipo, aunque no le está pasando lo mismo con su llegada a España: "Acabo de salir de esta burbuja, es todo información y lo estoy pasando bastante mal aquí".

Durante el 'Conexión Honduras', Arantxa del Sol también contaba cuál ha sido su realidad con Ángel Cristo en Honduras: "A mí me ha utilizado y me ha martirizado como a otras concursantes que espero que, cuando vengan, lo cuenten". La exconcursante cree que no ha sabido gestionar bien este tema desde Honduras y que "cuando ha vuelto lo está pasando muy mal".

"Habéis admitido todos que Kike Calleja te dijo información", le decía Nagore Robles refiriéndose a lo que sería el detonante de que su buena relación con Ángel Cristo se rompiese, pero ella se explicaba, aunque sin desvelar el motivo en concreto: "No me dijo nada de ese tema, me lo dijeron muchos concursantes que están allí, con versiones distintas, hay como 4 versiones y era de mi vida personal, ha sido un traidor, a parte de hablar, de cómo estaba viviendo yo el concurso... de llamarme inutil, un montón de cosas que me han contado varios concursantes".

Arantxa del Sol cuenta por qué Ana Herminia llamó a Finito de Córdoba antes de empezar 'SV'

Además, la mítica presentadora recordaba que cuando fue anunciada como concursante de 'Supervivientes', Ana Herminia, pareja de Ángel fue la que llamó a Finito de Córdoba, lo que propició que tuvieran una buena relación al principio en Honduras: "Dijo: 'qué casualidad que acabamos de ver que Arantxa participa en el programa y también participa mi pareja". Algo por lo que parecía que la relación iba a ser buena, algo que esta relataba: "De alguna manera, él fue muy atento conmigo desde el principio, vi a todo el mundo en contra y de alguna manera te sientes un poco en deuda y así fue mi entrada en el concurso".

Ana Herminia llora al contar la bronca que tuvo con Arantxa del Sol tras la gala del pasado jueves

Aunque ya se ha visto que la relación entre ambas partes no son buenas, como contaba Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo en el programa 'De Viernes' es que se vivieron momentos muy tensos con Arantxa del Sol después de la gala: "Me empezó a gritar, a decirme que era una falsa y que era mala, después me enteré de que lo que tenía era miedo de que yo contara cosas que ella no quiere que se sepan".