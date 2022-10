Sin embargo, ese susto parece volver a repetirse al siguiente día. Ortega Cano arrancó la mañana rodeándose de los suyos, con un desayuno familiar al que acudieron Gloria Camila y su hermana. Después , su hija acudió a un centro de salud de San Sebastián de los Reyes junto a parte de los Ortega, donde su tía Mari Carmen no se separó ni un segundo de la joven.

Gloria Camila salió del centro de salud con unos papeles y el gesto bastante serio para acudir a la sección de Urgencias de un hospital donde se encontraba Ortega Cano. Un auténtico enigma sobre quién es la persona que necesitaba asistencia médica o en esta ocasión eran ambos. Por la tarde, las cámaras captaron al padre y a la hija salir de una consulta de un psicólogo en pleno centro de Madrid. Ambos no quisieron dar declaraciones y entraron en el vehículo.