Irene Rosales, sobre que Pantoja no fuese al hospital: "Es una decisión de Kiko, él es adulto y apoyo a mi marido"

'El programa de Ana Rosa' informa sobre cómo se siente Irene Rosales después de que las críticas la señalen a ella como una de las personas que ha influido en que Isabel Pantoja no haya podido ver a Kiko Rivera en el hospital.

La periodista Marisa Martín-Blázquez explica que " me mensajeé con ella para desearle a Kiko una pronta recuperación, para animarla porque t iene a la niña pequeña pachucha y la ha llevado al hospital y porque fue compañera mía y le quise dar fuerza". Luego, la colaboradora apunta: "Hasta donde os puedo decir, lo desmiente rotundamente".

Según Marisa, Irene Rosales dice en el mensaje: " Desmiente absolutamente que haya sido la que haya influido en Kiko Rivera para tomar la decisión de que su madre no le vea en el hospital". Una situación insostenible que la mujer del artista quiere aclarar: " Es una decisión que toma Kiko, él es una persona adulta y yo apoyo a mi marido" .

Ana Rosa pregunta a Marisa si esa decisión es aceptada por Irene Rosales y la colaboradora añade: "Por otras veces que hablé con ella por algo que hizo Kiko y no le parecía bien, que ella se lo suele decir, yo intuyo que no está muy de acuerdo... Es verdad que ella ahora no tiene ninguna relación con Pantoja".