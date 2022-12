Hugo Arévalo es la persona que tendría ilusionada a Tamara Falcó . Leticia Requejo es la encargada de aportar todos los datos sobre este nuevo romance: "Es empresario, de Madrid y tiene unos años menos que ella.. . los dos están bastante entregados, ilusionados y todavía no quieren etiquetarlo como 'relación, pero la cosa va viento en popa".

Íñigo Onieva sale del portal de su domicilio y su gesto lo decía absolutamente todo. El empresario no quiso pronunciar ninguna palabra pero sus gestos mientras escuchaba las preguntas de nuestra compañera reflejaban el dolor que está sintiendo por dentro.

"No sé si te has enterado, se supone que has tenido una discusión con un amigo tuyo porque está quedando con Tamara, ¿es eso así?", preguntaba la reportera. Onieva, cabizbajo y con el gesto serio, mira a nuestra compañera y luego se centra en el sillín de su moto.