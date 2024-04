Alejandra Rubio estalla con los rumores que la relacionan con Carlos Maturana: "Jamás en mi vida he tenido nada con esta persona"

Carlos Maturana habló sobre la hija de Terelu Campos en 2020 : "A mí la chica me pareció encantadora, la verdad. Me causó atracción y podría ser recíproco". Alejandra Rubio al escuchar estas palabras ha estallado en directo : "Yo ya no puedo estar en todos los sacos, de verdad".

Alejandra Rubio ha explicado que no tiene nada que ver con él: "He visto a este chaval una vez en mi vida hace 150 años, que no sé por qué salió este rumor". Después ha confesado que es el exnovio de Liz Emiliano: "Es la expareja de una amiga mía. Jamás en mi vida he tenido nada con esta persona y por favor que se me deje de relacionar ya".