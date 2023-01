La canción de Shakira junto a Bizarrap es la más escuchada en el mundo , así lo dicen los datos. Un single en el que la artista colombiana hace una alusión indirecta a su expareja Piqué y su actual novia Clara Chía. Un hecho que parece no molesar a Gerard, quien ha continuado el conflicto bromeando con comentarios como "espero que no me salpique" y riendo los comentarios de Kun Agüero o DJ Mario. Sin embargo, lejos de las cámaras de su producto audiovisual, su actitud es muy diferente.

Los compañeros de prensa se percatan de la presencia de Piqué y no dudan en acercarse para hacerle unas preguntas sobre el conflicto actual: "Con la letra de la canción, que te la has tomado a cachondeo y has seguido la broma...". El que fuese jugador de FC Barcelona hace oídos sordos y no contesta al periodista.