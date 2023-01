Un amigo de Piqué entiende la rabia de Shakira en la canción y confiesa: "Antes de Clara hubo muchas otras..."

Además, añade información sobre más infidelidades del futbolista hacia Shakira: "También me dice que ellos tenían un grupo de amigos. Él recurría mucho a ese chat para que de alguna manera, le cubriesen cuando había alguna escapada no justificada frente a Shakira. También dice que el matrimonio ha sido feliz, ha habido muchos años de felicidad cuando nacieron sus hijos pero me habla de una modelo muy conocida. Me da lugares, hoteles y fechas en los que pudo haber encuentros con esta modelo internacional muy conocida".