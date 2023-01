Rocío Flores, al ser preguntada por Olga Moreno: "Para mí, lo más importante es mi familia"

La periodista pregunta a la hija de Antonio David por su presencia en el museo de Ortega Cano y Rocío Flores contesta de forma contundente: "Vengo porque me ha apetecido, es mi familia y tengo todo el derecho a venir". Sin embargo, a la hora de responder sobre cómo se encuentra, la protagonista ya no es tan directa : "La verdad es que prefiero ni contestar, la verdad...".

Al final del evento Rocío Flores sale del museo con el gesto totalmente serio y una actitud muy diferente a la mostrada con nuestra reportera. Al acudir todos los periodistas y preguntarle por la ex de su padre, Ro dice con un tono contundente: "Olga forma parte de mi familia porque es la madre de mi hermana, creo que con eso te lo he dejado muy claro".