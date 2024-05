Arantxa se entera de lo que dijo Ana Herminia en '¡De viernes!' sobre su relación con su marido, Finito de Córdoba

Así ha reaccionado la superviviente a la información de la que tanto se ha hablado

Arantxa del Sol ha estado en el plató de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' tras haberse convertido en la última expulsada en el concurso. Tras analizar su paso por el reality, la presentadora se ha enterado de lo que Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo, contó sobre su pasado con Finito de Córdoba, marido de Arantxa.

Todo el mundo se preguntaba el por qué del distanciamiento de Arantxa y Ángel Cristo Jr. habiendo empezado el concurso muy unidos. Arantxa nunca quiso explicarlo en el programa y se mantuvo en sus trece en su entrevista con Carlos Sobera. "Voy a seguir siendo fiel a mi manera de pensar. Tiene que ver con mi vida personal y mi familia. Me lo han contado varios compañeros, es la versión de varios y no quiero entrar en eso. Yo entiendo que es todo ambiguo y la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me hace estar aquí", decía Arantxa en primer lugar.

Pero Carlos Sobera le preguntaba si se trataba de la siguiente situación: "¿En un momento determinado Ángel cuenta a alguien algo, y ese alguien, en singular o en plural, te lo cuenta a ti y tú te sientes traicionada... por el hecho o porque cuente el hecho?", dejaba caer el presentador. Arantxa confirmaba que Ángel no había hablado con ella y que además le había llegado por varias personas que su compañero había contado eso, por lo que no tenía duda de lo que había hecho.

Arantxa del Sol ve las declaraciones de Ana Herminia sobre Finito de Córdoba

Más tarde en la gala, a Arantxa del Sol no le sentó bien que les pusieran las imágenes de las declaraciones de Ana Herminia en '¡De viernes!' sobre su relación con Finito de Córdoba, pero no le quedó más remedio que verlas.

"Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses. Que había incluso recibos de hotel y poniendo a Ángel como el tonto que me había perdonado a mí porque estábamos empezando al relación. Yo tengo tres años sin ver a Juan. ¿Que hablamos por teléfono? No lo puedo negar. ¿Que le quiero un montón? No puedo decir que hubo una relación. Yo vivía en Venezuela, él en España y éramos amigos", escuchó Arantxa decir a Ana Herminia en '¡De viernes!'.

Ana Herminia, además, aseguró que "Ángel Cristo y Arantxa son víctimas del teléfono roto". Muchos, por otra parte, habían apuntado a Kike Calleja como uno de los que le había contado esa información a Arantxa, lo cual ella negó. "Es el único que no me ha dicho nada", prometía.