La divertida conversación entre Ana Rosa y una fan del programa sobre Joaquín Prat y Jorge Javier Vázquez: "Nos queremos mucho"

Tras el comentario de la presentadora, Elisa no pudo contener sus ganas: " Ana Rosa, te quiero muchísimo, estás espléndida con el pelo corto, más con la melena". Luego, la señora comenta: "Recuerdo que hace años hablabas mucho de tu mamá y de tu tía Isa, ¿tú tenías una tía que se llamaba Isa, no?". La presentadora contesta a la mujer: "Sí, mi tía Isa falleció el año pasado y mi mamá unos años antes".

"Jorge Javier Vázquez me cae muy bien, soy adicta a Telecinco, algunas veces le he oido decir 'yo he empezado con Ana Rosa a trabajar, fue para mí una gran maestra, estoy muy agradecido a ella y la quiero mucho', eso se lo he escuchado a él", comentaba la señora. La presentadora, tras escuchar los comentarios de la seguidora, añade: "Es que es verdad, nos queremos mucho desde hace tantos años. Joaquín va a venir ahora un porquito más tarde porque tiene sus obligaciones como padre". La mujer, con una sonrisa, sentencia: "Es que él es maravilloso".