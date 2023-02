'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con una amiga de Froilán que estuvo junto al miembro de la Casa Real la madrugada en la que fue pillado en el interior de un after ilegal. La joven defiende al hijo de Doña Elena y explica cuáles son las actitudes del hermano de Federica cuando sale de fiesta.

Leticia Requejo es la encargada de contactar con Belén Perea, la amiga de Froilán que estuvo con el joven en el momento de la polémica en el 'after' y saca la cara por él. La periodista es muy clara con nuestra periodista: "Me insiste que tanto Belén como el resto de amigos están hartos de que se dé una imagen de Froilán equivocada". Por otro lado, la amiga del hijo de Marichalar quiere negar cualquier tipo de rumor y sentencia: "Él no llevaba sustancias ni armas".