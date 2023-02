Los reporteros realizan preguntas a Froilán y el joven no contesta. En las imágenes se le puede ver con el gesto serio, cabizbajo y sin apenas poder pronunciar palabra . El protagonista sólo lleva una mochila, está acompañado por una amiga que, cuando llega a los tornos de acceso, no puede evitar darse la vuelta, mirarla y darle un abrazo eterno que da la sensación de ser una despedida de larga temporada.

Las malas noticias se le agolparon a Froilán después de que fuese encontrado en un desalojo de un after a las 09:00 horas de la mañana. Tras esto, muchas fueron las críticas que recibió hasta el punto de que su amiga Belén Perea salió a defenderlo: "Estamos hartos, siempre se le señala, él no llevaba sustancias ni armas... ¿pero qué pasa, no puede estar Felipe en un after?".