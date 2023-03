Ana Rosa compara la polémica de su embarazo con 48 años con la maternidad de Ana Obregón: "Fue horroroso, ahora el gran debate es su edad"

Joaquín Prat es el primero en reaccionar a la maternidad de Ana Obregón casi a los 70 años: "Me parece un gesto de egoísmo, solo ha pensado en ella". Tras explicar su postura delante de todos los colaboradores y audiencia, el presentador reitera sobre la actriz: "No ha pensado en el futuro de la niña...". Una acción que ha provocado que periodistas como Fernando Garea se sumen al debate y sentencien este proceso: "Ana Obregón ha comprado una niña, para mí esto es comprar un bebé".

Ana Rosa escucha atentamente a sus compañeros y hace una reflexión ante los espectadores: "Independendientemente del debate de la maternidad subrogada, el otro debate es que la edad de Ana Obregón es muy parecida a la mía, me planteo...". Sin terminar la frase, la presentadora recuerda su caso: "Fíjate, me acuerdo que cuando me quedé embarazada fue horroroso, no iba a llegar nunca, ahora mis hijos tienen casi 19 años, yo entonces tenía cuarenta y tantos... quizás ahora el gran debate es la edad de Ana".