Joaquín Prat, tras la maternidad de Ana Obregón: "Me parece un gesto de egoísmo. Solo ha pensado en ella"

'El Programa de Ana Rosa' comenzaba la mesa de actualidad de este miércoles hablando de la nueva y polémica maternidad de Ana Obregón. Joaquín Prat, tras tajante y daba su opinión sobre la noticia: "Hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, hacerte voluntaria para ayudar a la infancia... pero me parece un acto de egoísmo que acudas a Miami a comparte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar. Ana Obregón no ha sido madre, Ana Obregón va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro, si no que ha pensado más en ella misma que en el interés de la niña", ha sentenciado el presentador.