La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' y Patricia Pardo protagonizan un cómico momento en directo al confesar que les gusta no compartir el cuarto de baño con sus parejas y se pronuncian sobre si es mejor dormir juntos o separados...

Tras escuchar las palabras de una experta y a ciudadanos que se pronuncian sobre si prefieren dormir junto a su pareja o en camas separadas, Ana Rosa es clara: "Para mí, el lujo sería, que tampoco puede ser o por lo menos yo no, el tener dos baños que estén separados". A la presentadora se le escapa una sonrisa y fantasea con poder tener un cuarto de baño para ella sola y otro para su pareja.

"Me parece mucho más importante que tener las camas separadas, ¿no os parece maravilloso que tengamos baños separados ?", comenta la presentadora a sus compañeros. Los colaboradores no pueden contener la risa y Ana Rosa continúa con su discurso: "Es que la auténtica intimidad es el cuarto de baño, ¿no? Compartir el cuarto de baño es básico".

Patricia Pardo, al ser preguntada por su compañera, confiesa cuál es su opinión a la hora de compartir cama o baño con su pareja: "Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo del baño , es fundamental y tener intimidad es básico ". Por otro lado, la presentadora gallega continúa diciendo: "Me da igual que el baño esté en la habitación, prefiero tener uno yo sola donde sea que compartirlo...ahora, lo de dormir separados, no".

Ana Rosa, al escuchar la opinión de su compañera con el baño y la cama, reitera su opinión mientras se parte de risa: "Me gustaría mucho tener un baño propio, quiero que lo sepáis, pero no me da para más" .