Christian Gálvez y Patricia Pardo, juntos en plató: "Una imagen vale más que mil palabras"

Tras salir el avance del nuevo programa, la cámara enfoca directamente a Patricia Pardo y Christian Gálvez , que estaban sentados uno junto al otro. Joaquín Prat, que iba a empezar la entrevista, no puede contener la risa al ver el plano que han escogido sus compañeros: " ¡Cómo sois, de verdad!" . Patricia Pardo, también sonriente, dice: "Es que de verdad...".

Christian Gálvez se suma al divertido momento y realiza una confesión: "Pues Joaquín, no te lo vas a creer, no sabes de dónde vengo... vengo de regar las plantas, las suyas y las mías". Prat continúa sonriendo y pregunta: "¿Es riego por goteo?". Entonces, el invitado contesta sin poder contener la risa: "No, es chorro, a mano... siempre manual porque todo funciona mejor".