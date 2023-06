Seguimos a Shakira y a Lewis Hamilton en España: así ha sido su fin de semana juntos

La periodista cuenta: "Hoy no hemos podido ver a la cantante. Estamos pendientes de una cámara robotizada que siguen los movimientos que hacemos los compañeros, así sale cuando ve que no estamos". Y añade: "Las persianas están bajadas, pero no quiere decir que no esté". Además, Adriana cuenta la posible fecha de vuelta a Miami de la cantante: "Se ha comentado que igual se queda en Barcelona hasta el 19 de junio, que es hasta cuando está Piqué con sus hijos. Pero no es nada seguro".