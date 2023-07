El sacerdote confirmó el rumor sobre el pequeño fuego producido en mitad de la boda de Tamara Falcó: "Había unas velas en el suelo y uno de los sacerdotes se acercó demasiado a las velas, si no es por la hermana de Íñigo que le dijo que no se acercara, que se iba a quemar... pero no pasó nada, se chamuscó un poco, creo que ni siquiera se dio cuenta él del fuego".