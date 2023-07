Íñigo Onieva acudió al brunch del domingo con los mismos pantalones con los que se casó el sábado, según Leticia Requejo

Sandra Aladro comenta sobre los reporteros que esperaron toda la noche a la pareja: "Me dicen que los propios conserjes del Ritz daban por hecho que no iban a llegar, que habían cambiado de opinión y que les esperaban para el brunch".

"Lo fuerte es que el Íñigo Onieva en el 'brunch' estaba con el mismo pantalón con el que se casó...", sentencia Leticia Requejo ante sus compeñeros. Ademas, la periodista añade sobre el cansancio que tenía el novio tras dormir muy pocas horas: "Me cuentan que Íñigo estaba debastado, cansado, arrastrado o agotado".

"Los amigos de Íñigo estaban igual, pero es que me parece lógico siendo su boda", comenta Leticia ante el cansancio de los protagonistas. Por último, la colaboradora termina dando un dato muy importante: "En el 'brunch' decidieron dar los ramos porque no dio tiempo a entregarlos en la propia boda. Que no tiene nada que ver con el ramo de novia".