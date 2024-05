Ángel Cristo Jr. se entera de la demanda de su madre, Bárbara Rey: "Cuando uno va ante un juez, jura decir la verdad"

"Hay una cosa que buena que mi madre me enseñó una vez, que a la prensa se la trata bien y es de las posas cosas que me enseñó buenas", decía Ángel Cristo, aún con su tridente en la mano y su ya conocida cinta roja en la cabeza.

Pero ¿Teme lo que pueda suceder? El ya exconcursante de 'Supervivientes' decidía optar por la ironía: "¿Cómo voy a tener miedo si mi madre me ha sentado en el banquillo varias veces?" El reportero le preguntaba si ya conoce a los jueces y el aludido bromeaba: "No conozco a todos los jueces pero a este paso ya sí".

De hecho, minimizaba la importancia del hambre a la que dice estar acostumbrado: "Dije que yo allí a pesar de que la comida es limitada yo en muchos momentos he comido más que aquí, pero no porque nos den más comida, simplemente que yo muchas veces he comido poco, he pasado momentos de muchos disgustos y llegué con el estómago entrenado".