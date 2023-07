El tratamiento al que Tamara Falcó se está sometiendo para ser madre: "Sana las causas de infertilidad para ser padres naturalmente"

Tamara Falcó no esconde que quiere ser madre junto a Íñigo Onieva y aclara que será "cuando Dios quiera, ya estamos abiertos y estamos listos". Además, sobre los numerosos rumores que recorren los medios, la entrevistada aclara: " No es verdad que me esté sometiendo a un tratamiento de fertilidad, pero desde hace varios meses estoy con uno natural".

Tras matizar este asunto, Tamara Falcó explica: "Es un método para medir tu cuerpo y asegurarte de que está bien. No es un tratamiento de fertilidad como tal, pero te van estudiando tu cuerpo. Es laborioso pero es un proceso muy bonito". Además, detalla que "no tomo pastillas, pero me han dicho que tengo la vitamina D baja y que me vendría bien tomar vitamina B6".