El laboratorio mostró las pruebas de ADN que Pepe Navarro y su hija Andrea se hicieron para comprobar si coincidían con el ADN de Alejandro Reyes. El director del centro fue contundente: "No son hermanos al 99,96% y a Pepe se le excluye como padre al 100%".

Además, a todas estas pruebas se le suma el testimonio de Pepe Navarro que se reitera en no ser el padre de Alejandro, confiesa tener pruebas y pone el foco sobre la anterior abogada de Ivonne Reyes: "Se marchó al saber el resultado de los test".

Por otro lado, la abogada se pronuncia sobre si es cierto que Ivonne hizo otra prueba de ADN fuera del procedimiento y su negativo resultado: "No es cierto, lo que busca Pepe Navarro es que Ivonne lo demande".

"No hay ninguna prueba que diga que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro", reitera la abogada. Además, se pronuncia sobre si la adre ha tenido lagunas en algún momento sobre la paternidad de su hijo: "Ivonne no ha tenido dudas y además hay una sentencia que lo corrobora".