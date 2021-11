La abogada de Ivonne Reyes la abandonó tras saber el resultado de ADN: "Se derrumbó"

Ivonne Reyes se atenía en su respuesta a la firme sentencia del juez ante las supuestas pruebas del presentador, que podrían confirmar que él no es el padre del hijo de la modelo: "Alejandro es su hijo legitimo ya que está reconocido en una sentencia judicial firme". Pepe Navarro respondía en una llamada telefónica a 'Ya es mediodía' para contradecir las palabras de Ivonne: "Seguimos con el capítulo de mentiras, una detrás de otra". Además, el periodista comentaba contundente: "Por ella y por su culpa, su hijo no sabe quién es su padre".

En ese momento, la abogada decide que "no puede seguir defendiéndola", según Nuria Chavero, y se retira del caso. La periodista dice que los resultados de esa prueba sería que "Pepe Navarro no es el padre de Alejandro". La ex abogada y amiga de Ivonne, Mireia del Pino, declara: "No te puedo revelar el por qué por el secreto profesional". Y además añade: "Yo dejo de trabajar con ella porque pierdo la confianza, porque ella no es sincera 100%".