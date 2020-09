Alejandra Rubio se pronuncia sobre el enfrentamiento de Terelu y Amador: "No tiene que opinar del trabajo de los demás"

María Teresa ha querido mantenerse al margen esta última semana y no aparecer delante de las cámaras, pero al de una revisión médica no podía evitar las preguntas de la prensa de todo lo que está ocurriendo con su familia en los platós, tema del que decidía seguir en silencio y reaccionaba huyendo rápido de las cámaras. Pese a no responder, el lenguaje no verbal de María Teresa dice mucho de la situación que esta pasando con todo esto y aunque no ha dicho ni una palabra, no ha podido evitar reírse cuando la reportera le preguntaba por la mano negra de Antonio David.