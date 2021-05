Alexia genera rechazo en Ana Rosa y Joaquín Prat por sus declaraciones: "Allí haces que no lo conoces..."

Ante las dudas, Joaquín continúa: "Pero no sólo a ti, sino a todos los demás". Ana Rosa, ya cansada de las constantes insinuaciones de Alexia, dice: "Pero, ¿han salido los mensajes?". Luego, continúa: "Lo que no entiendo es que si te has sentido incómoda con unos mensajes, vas y te pones en contacto con esa persona para decirle 'vamos a estar juntos en la isla' y allí haces que no lo conoces".