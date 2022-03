Amador Mohedano va con todo al 'Deluxe': "A la familia no mediática no se le ve ni por Chipiona, voy a defenderme"

Amador Mohedano llega a Madrid para contar su verdad y contestar a su sobrina en 'Sálvame Deluxe'

Dorronsoro: "Quiere dejar muy clara su relación con Rocío Jurado, no va con intención de atacar a Rocío Carrasco"

Los detalles sobre el regreso de Amador Mohedano en 'El programa de Ana Rosa'. El hermano de Rocío Jurado romperá su silencio esta noche en el plató de 'Sálvame Deluxe' para contestar a su sobrina Rocío Carrasco. Amador reaparecía ante las cámaras y advertía que "va a hablar".

El hermano de la cantante explicaba por qué dará nuevas declaraciones en televisión: "Hay que defenderse, voy a decir mi verdad como he dicho siempre". Por otro lado, se reía ante la pregunta del reportero sobre si mostrará pruebas de su testimonio: "No, a mí no me ha maltratado nadie". El de Chipiona llega a Madrid pisando fuerte y asegura que va a contar una verdad que no ha contado el resto de la familia, los conocidos como 'familia no mediática' de la cantante.

"A la familia no mediática no se la ve ni por Chipiona, no tienen nada que ver con nosotros", sentencia Amador. Además, comenta sobre el apoyo y las declaraciones de estos familiares: "Me parece mentira todo". El hermano de la cantante avisa a su sobrina: "Que se prepare".

Los colaboradores explican qué contará el hermano de Rocío Jurado esta noche en 'Sálvame Deluxe'

Paloma Barrientos explica lo que contará Amador en plató: "No se va a callar, va a contar todo lo que tiene que contar y va a responder a muchas declaraciones de su sobrina". Además, declara sobre la familia no mediática de la cantante: "Nunca les he visto en Villa Jurado".

Antonio Rossi interviene en defensa de estos familiares: "A quienes favoreció Rocío Jurado y con quienes quiso fallecer fue con ellos, no con el resto". Por otro lado, el colaborador añade: "Creo que tiene que dar un paso adelante, sobre todo después de la intervención de su cuñado en el programa de Rocío Carrasco, y decir si Rocío Jurado les pidió que mintieran en La Rota para hacerle un favor a su hija".