Gloria Camila reacciona a la portada sobre Ana María Aldón: "Una vez más, me producís rechazo"

Ana María respondía ante las cámaras y aseguraba que había hablado con Gloria tras sus declaraciones: "La entiendo perfectamente y ella a mí también" . La hija del torero confesaba que no estaba de acuerdo "con que diera esas opiniones o declaraciones públicamente" sobre la relación con su padre.

"Me expliqué muy bien, dije lo que quise decir y luego hay opiniones que hay que respetar" , respondía Ana María. Los rumores de alejamiento coinciden con la información aportada en la publicación de la revista 'Lecturas', donde aseguran que Rocío y Gloria le estarían dando la espalda por sus opiniones sobre la docuserie de Rocío Carrasco .

Pepe del Real aporta más información tras hablar con el entorno de la mujer de Ortega Cano: "Va a seguir reclamando su sitio , que cree que tiene derecho a hacerlo, le tiene que dar a su hijo el sitio que se merece". Además, el periodista añade: "No se arrepiente de lo que dijo en 'Viva la vida' le pese a quién le pese, no la va a callar nadie" .

Por otro lado, Gloria Camila ha contestado a la revista en sus redes sociales: "Una vez más, me producís rechazo". Pepe del Real comenta que "Ana María Aldón dice que la portada no coincide con el titular que da 'Lecturas', y añade: "Gloria se cree a Ana María y no al titular de la revista".