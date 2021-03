El tío de Rocío Carrasco afirma que él no sabía nada de algunos temas sacados en el documental, como los malos tratos que ha sufrido su sobrina por parte de su ex marido, Antonio David, durante su noviazgo.

También revela que no tenía detalles relacionados con el conflicto de su sobrina con su hija: "Mi sobrina me había contado que habían discutido. Un empujón una, un empujón otra, pero no sabía tanto".