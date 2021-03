Iván Hernández, el letrado, confiesa que " Antonio David ha sido investigado durante tres años por una denuncia que redacta hechos de 25 años, se han practicado todas las pruebas que se han pedido, han declarados todos los psicólogos y psiquiatras, los imputados y la justicia durante dos veces decide que no hay indicios de criminalidad".

En cuanto a la magnitud del documental, el abogado dice: "Es increíble, no hace ningún bien a la justicia ni lo que rodea a la justicia". Sobre las palabras de la ministra y diferentes políticos, dice: "La justicia no es cuestión de poyos institucionales políticos, nadie puede dirigir la justicia y los pronunciamientos son muy graves, son sobre un reportaje que no contiene lo que han podido ver los jueces, se esconde información".