Ana Rosa no da crédito a que Antonio David haya imitado a Rocío Jurado: "No me gusta"

"A mí no me ha gustado" , declara Ana Rosa. Una opinión que rápidamente fue respondida por Miguel Ángel, para hacerle entender que era una broma: "Igual que el otro día Marta López cantó 'El venao', con unos cuernos así... pues ahora le toca a Antonio David". La presentadora, que se mantenía en sus trece, le responde: "No es lo mismo, esto es una persona que está muerta".

Malestar de Ana Rosa con Antonio David

La presentadora tiene claro y así lo dice que Antonio David "debería haber elegido otra canción" . Los compañeros intentan hacerle entender que estaba en 'Sálvame' y que "hay mucha gente que imita a Lola, Pantoja, Rocío Jurado..." . Ana Rosa, muy seria contesta: "Eso me parece bien, pero si yo fuese Antonio David no lo hubiese hecho".

Por último, viendo que todos los presentes no estaban de acuerdo con Ana Rosa, la periodista ha finalizado diciendo: "¡Que no me gusta! ¡Ya está! Que tiene el derecho a hacerlo, absolutamente; que llama la atención, totalmente; pero personalmente me provoca un profundo desazón".