Ana Rosa y Joaquín Prat alucinan con el ataque de ansiedad de Isa P y el texto de Kiko Rivera

Kiko Rivera no para de mandar continuas pistas de su estado de humor en redes sociales y, sobre todo, de cómo sigue la relación con su madre. Un acto que podría ser para llamar la atención de Isabel Pantoja, pues en el último story colgado en redes ha declarado: " No hay que avergonzarse por confiar, el que tiene que sentir vergüenza es el que engaña".

Por otro lado tenemos el papel de Irene Rosales que, como bien informa Joaquín: "Pide que no hablen más de ella, quiere mantenerse ajena al conflicto entre madre e hijo". Por último, han emitido las imágenes de la pequeña de la familia en medio de un ataque de ansiedad, una situación tan intensa durante el estreno de 'La Casa Fuerte' que ha provocado que Ana Rosa diga: "No me extraña que no quiera saber nada, con la que se está montando...".