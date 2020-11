Isa Pantoja rompe en llanto al enterarse de lo que Kiko Rivera ha dicho de su madre: "Prefiero no saber nada más"

De hecho, en los primeros días de convivencia ya se había venido abajo con Asraf, Samira y Cristini confesando que está "muy sensible". "Cuando alguien me cuenta de algo de su hermano o su madre, me emociono. Siempre he sido yo la que discutía. Ahora como esa discusión depende de algo externo pienso en que habrá pasado", explicaba antes de echarse a llorar.